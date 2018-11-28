Україна звернулася до Трибуналу ООН через захоплення Росією військових суден

Українські дипломати мають намір оскаржити поведінку Росії із застосуванням усіх наявних правових засобів.

Україна поінформувала Міжнародний трибунал Організації Об'єднаних Націй з морського права про збройне захоплення російськими військовими українських суден та екіпажу в Керченській протоці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України щодо інформування Арбітражного Трибуналу, який розглядає спір між Україною та Російською Федерацією, про загострення ситуації в Керченській протоці, Азовському та Чорному морях.

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"27 листопада 2018 року Міністерство закордонних справ поінформувало арбітражний трибунал, який розглядає спір між Україною та Російською Федерацією щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, про останні дії Російської Федерації, які значно погіршили спір між сторонами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, "Україна звернула увагу на триваючу практику дискримінаційного переслідування українських та іноземних суден, які планують пройти через Керченську протоку до Маріуполя, Бердянська та інших українських портів".

"Своїми діями Росія фактично закрила Керченську протоку для всіх суден. Україна та інші прибережні держави Чорного моря, включаючи Європейський Союз та Туреччину, рішуче засудили такі дії і закликають Російську Федерацію забезпечити свободу проходу через Керченську протоку", - наголошують українські дипломати.

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"Останні дії, включаючи і обстріл та захоплення українських кораблів свідчать про свідому та цілеспрямовану ескалацію з боку Росії, створення перешкод для судноплавства, невиправдано тривалі зупинки суден під прапорами України та третіх держав, що спричинило значні економічні втрати. Звертає на себе увагу, що об’єктом таких невиправданих зупинок стали лише судна, які прямують до українських портів, судна, які рухалися до російських портів у Азовському морі, не зазнали подібних обмежень", - йдеться у повідомленні.

"Україна заявила протест проти дій Росії, довела їх до відома своїх союзників та шляхом звернення до арбітражного трибуналу продемонструвала свій намір оскаржити поведінку Росії із застосуванням усіх наявних правових засобів", - заявили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права.

У заяві МЗС наголошувалося, що офіційний Київ готовий довести в арбітражі, що Росія зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Криму морських зонах, в тому числі правом на природні ресурси континентального шельфу.

19 лютого 2018 року Україна надала в Міжнародний трибунал меморандум, що містить виклад всіх обставини, на які спирається позиція України, а також їхнє юридичне обґрунтування.

У травні цього року Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ. З цієї причини потім у серпні арбітраж вирішив розділити процес на дві складові — юрисдикційну і по суті.

В МЗС вважають необґрунтованими заперечення РФ стосовно юрисдикції Арбітражу розглядати позов про порушення Росією Конвенції з морського права.

Раніше в МЗС заявили, що трибунал ООН понад рік виноситиме рішення щодо юрисдикції розгляду позову України до РФ за порушення Конвенції з морського права.

Трибунал ООН у червні 2019 року розпочне слухання щодо юрисдикції розгляду позову України до РФ за порушення Конвенції з морського права.