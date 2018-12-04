Прем'єр Франції готується оголосити мораторій на підняття акцизів на пальне через протести - ЗМІ

Згідно з інформацією, прем'єр-міністр готується оголосити про декілька типів заходів, пов'язаних з протестами "жовтих жилетів".

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп після протестів "жовтих жилетів" у країні готується оголосити про низку заходів, серед яких – мораторій на підвищення акцизів на пальне.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на джерела в уряді, передає "Європейська правда".

Читайте такожПід час протестів "жовтих жилетів" у Франції загинула третя людина (відео)

"Згідно з нашою інформацією, прем'єр-міністр готується оголосити про декілька типів заходів: "очікуваний" – мораторій на підвищення акцизів на дизель і бензин, заплановане з 1 січня, "сильний" - консультації щодо заробітної плати, і "декілька символічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Напередодні ввечері уряд провів консультації щодо того, як реагувати на вимоги учасників протестів, які тривають у Франції з 17 листопада.

"Глава уряду продемонструє сильний жест у найближчі дні", - заявив міністр культури Франк Рістер, покидаючи цю зустріч.

У суботу Францією прокотилася третя хвиля протестів проти зростання акцизів на пальне, запланованого президентом Макроном. Найбільш руйнівним масштаб протестів виявився у Парижі, де протестувальники палили автомобілі, громили вітрини і навіть серйозно пошкодили Тріумфальну арку. Декілька сотень людей затримали, більше сотні отримали поранення тільки у французькій столиці.

Влада Франції навіть задумалася над можливістю надзвичайного стану, щоб запобігти повторенню насильства.