Протести "жовтих жилетів" у Франції: школярі частково спалили ліцей біля Тулузи (фото, відео)
У Франції у вівторок посилилися протести старшокласників, які вирішили приєднатися до спротиву так званих "жовтих жилетів", що виступають проти політики президента Еммануеля Макрона.
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Протестувальники у різних містах влаштовували сутички з поліцією та пожежі, зокрема частково спалили будівлю ліцею Екзюпері у місті Бланьяк біля Тулузи, повідомляє Європейська правда з посиланням на France Info.
Як повідомляється, в будівлі загорівся смітник. Потім вогонь поширився до головного входу і перекинувся на фасад.
Пожежники прибули на місце і швидко загасили вогонь. Але збитки завдані значні.
Крім того, сутички спалахнули у Ліоні, Марселі, Бордо та Орлеані. Школи у Кретеї та Версалі школярі заблокували.
L’entrée du Lycée Saint Exupéryà Blagnac en feu 🔥 #lycéens#manifestation#Toulousepic.twitter.com/1sUh6rDs3h— Sylvain Duchampt (@duchampt) 4 декабря 2018 г.
Нагадаємо, уряд Франції після насильницьких протестів цими вихідними вирішив ввести піврічний мораторій на підвищення акцизів на бензин і дизельне паливо.