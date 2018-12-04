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Протести "жовтих жилетів" у Франції: школярі частково спалили ліцей біля Тулузи (фото, відео)

19:01, 04 грудня 2018
Світ
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У Франції школярі частково спалили ліцей / фото з Twitter

У Франції у вівторок посилилися протести старшокласників, які вирішили приєднатися до спротиву так званих "жовтих жилетів", що виступають проти політики президента Еммануеля Макрона.

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Протестувальники у різних містах влаштовували сутички з поліцією та пожежі, зокрема частково спалили будівлю ліцею Екзюпері у місті Бланьяк біля Тулузи, повідомляє Європейська правда з посиланням на France Info.

У будівлі ліцею загорівся смітник / фото France 3 Occitanie

Як повідомляється, в будівлі загорівся смітник. Потім вогонь поширився до головного входу і перекинувся на фасад.

Пожежники прибули на місце і швидко загасили вогонь. Але збитки завдані значні.

Крім того, сутички спалахнули у Ліоні, Марселі, Бордо та Орлеані. Школи у Кретеї та Версалі школярі заблокували.

Нагадаємо, уряд Франції після насильницьких протестів цими вихідними вирішив ввести піврічний мораторій на підвищення акцизів на бензин і дизельне паливо.

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Теги: #протести у Франції