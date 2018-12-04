Перемога "жовтих жилетів": прем'єр Франції оголосив про призупинення росту податків на паливо (відео)

Протести "жовтих жилетів" у Франції тривають з 17 листопада.

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявив про припинення подальшого підвищення податку на паливо.

Про це повідомляє Associated Press.

Читайте такожПід час протестів "жовтих жилетів" у Франції загинула третя людина (відео)

Як повідомляв УНІАН, у Франції з 17 листопада тривають акції проти підвищення цін на паливо, організовані ініціативою "Жовті жилети". Протестний рух спрямований проти планів уряду продовжити підвищення податків на паливо в 2019 році. Учасники акцій заявляють, що підвищення податку вже призвело до зростання цін на паливо до рівня, який не спостерігався з початку 2000-х років. Зараз один літр бензину А-95 у Франції коштує близько двох євро.

У суботу, 2 грудня, протести вибухнули з новою силою. Найбільш руйнівним масштаб виявився в Парижі, де протестуючі підпалювали автомобілі, громили вітрини і навіть серйозно пошкодили Тріумфальну арку. Кілька сотень людей затримано, більше сотні отримали поранення тільки у французькій столиці.

Влада Франції навіть задумалася над можливістю введення надзвичайного стану, щоб запобігти повторенню насильства.