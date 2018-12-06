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Біля берегів Японії зіткнулися винищувач і літак-заправник США

00:56, 06 грудня 2018
Світ
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Винищувач F/A-18 / REUTERS

У загальній складності на бортах знаходилися семеро людей, повідомляє Reuters з посиланням на американських військових.

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В даний момент ведеться пошукова операція, про причини інциденту не повідомляється.

Зіткнення сталося в 2.00 за місцевим часом. Обидва літаки злетіли з бази морської піхоти США Івакуні і виконували учбовий політ.

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Теги: #США#авіакастрофа