Біля берегів Японії зіткнулися винищувач і літак-заправник США

У загалом на бортах знаходилося семеро людей.

Біля узбережжя Японії зіткнулися винищувач-бомбардувальник F/A-18 і транспортний літак-заправник КС-130.

У загальній складності на бортах знаходилися семеро людей, повідомляє Reuters з посиланням на американських військових.

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В даний момент ведеться пошукова операція, про причини інциденту не повідомляється.

Зіткнення сталося в 2.00 за місцевим часом. Обидва літаки злетіли з бази морської піхоти США Івакуні і виконували учбовий політ.