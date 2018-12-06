Біля берегів Японії зіткнулися винищувач і літак-заправник США
00:56, 06 грудня 2018Світ
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У загалом на бортах знаходилося семеро людей.
Винищувач F/A-18 / REUTERS
Біля узбережжя Японії зіткнулися винищувач-бомбардувальник F/A-18 і транспортний літак-заправник КС-130.
У загальній складності на бортах знаходилися семеро людей, повідомляє Reuters з посиланням на американських військових.
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В даний момент ведеться пошукова операція, про причини інциденту не повідомляється.
Зіткнення сталося в 2.00 за місцевим часом. Обидва літаки злетіли з бази морської піхоти США Івакуні і виконували учбовий політ.
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