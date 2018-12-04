Британія має можливість відмовитися від Brexit - радник суду ЄС

Велика Британія має вийти з Євросоюзу 29 березня 2019 року.

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Велика Британія може зупинити Brexit в односторонньому порядку.

Про це йдеться в заяві радника Європейського суду в Люксембурзі, найвищого судового органу ЄС, передає "Радіо Свобода". За словами Мануеля Кампоса Санчеса-Бордони, 50-а стаття Лісабонського договору повинна дозволяти одній зі сторін відмовитися від вже розпочатого процесу виходу з ЄС.

Побажання радника суду ЄС не є обов’язковою до виконання, проте в більшості випадків суд бере їх до уваги при винесенні остаточних вердиктів. Санчес-Бордона є одним з 11 таких радників.

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Заява стала реакцією на клопотання групи шотландських політиків. Вони попросили суд у Люксембурзі пояснити, чи є у Британії право відкликати своє рішення залишити Євросоюз без згоди інших 27 держав ЄС.

Як відомо, раніше країни ЄС ухвалили угоду з Британією про Brexit.