«Оселя зла» отримає друге життя - названо режисера нового блокбастера

Фахівці вже визначилися з кандидатурою нового режисера.

Представники кіностудії Constantin Film зважилися на перезапуск раніше популярної франшизи під назвою «Оселя зла».

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Про це повідомляє KinoNews. Фахівці вже визначилися з кандидатурою нового режисера. Ним стане Йоганнес Робертс, який працював над картиною «Синя безодня». У режисера є своє бачення сценарію нової картини. Вже на початку наступного року стартують зйомки зазначеного фільму. До речі, акторський склад картини буде повністю змінено.

Варто відзначити, що серія фільмів «Оселя зла» мала велику популярність у глядачів. Сюжет заснований на грі, яка побачила світ у 1996 році і відразу ж багатьом припала до душі.