У Києві завтра можливі тимчасові обмеження дорожнього руху через візит президента Литви

Обмеження будуть запроваджені з 8.00 до 18.00 у зв’язку із візитом президента Литви Далі Грибаускайте.

Завтра, 7 грудня, у Києві можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом в Україну президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте. Читайте такожЛюксембург першим у світі скасує плату за проїзд у громадському транспорті Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Управління державної охорони України. В орієнтовний період часу із 08.00 до 18.00 можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах: просп. Бажана; Столичне шосе; Паркова дорога; б-р Дружби Народів; вул. Бойчука; вул. Звіринецька; вул. Буслівська; вул. Лаврська; вул. Грушевського; вул. Шовковична; вул. Інститутська; Володимирський узвіз; вул. Петра Сагайдачного; вул. Ігорівська; вул. Набережно-Хрещатицька та Боричів Тік. Управління державної охорони просить громадян із розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.

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