«Режим Путіна обікрав Росію»: завербований ЦРУ росіянин пояснив свою зраду

Екс-шпигун з в’язниці написав, що хотів зсередини допомогти Америці побороти злочинний російський уряд.

В Росії є люди, які поставили своє життя під ризик, щоб допомогти США. А в Америці, навпаки, у в’язницях сидять ті, хто працював на Росію. Президент Дональд Трамп може ініціювати обмін.

Про це в статті для The Guardian пише колишній працівник МВФ РФ Євген Чістов, який зізнається, що працював на ЦРУ. І тепер за це він відбуває термін у в’язниці. В статті він пояснює свою зраду Росії.

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«Я завжди діяв за принципом: «Ворог мого ворога - мій друг». США, вірогідно, ворог Росії, а я дуже люблю свою країну. Однак, я вважаю нинішній російський уряд ворогом російського народу», - пише екс-шпигун.

Він звинувачує Володимира Путіна і його соратників у пограбуванні Росії і пригнобленні населення. Корупція і вимагання скрізь. Росіяни почуваються заляканими і бояться репресій з боку держави. Чістов називає Росію багатою на ресурси країною. Однак, її народ досі дуже бідний. І саме тому він вирішив перейти на бік США.

Чістов зізнається, що працюючи в МВС РФ, він передавав інформацію агентам ЦРУ. Він розповідав таємниці міністерства, передавав дані про імена важливих людей у ФСБ, викрив певні таємні плани російського міністерства оборони.

«Я відчував, що можу допомогти побороти цей уряд зсередини. І вірив, що російському народу не буде добре, поки режим Путіна не буде повалений. А потім мене упіймали», - пише автор.

Чотири роки тому Чістова арештували і кинули до в’язниці Лефортово. Тут диктатор Йосип Сталін тримав політичних в’язнів. Автор називає умови у Лефортово кошмарними. Його тримали в холодній камері без опалення взимку. Медичної допомоги не було.

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«Мене залякували офіцери ФСБ, які погрожували організувати нещасний випадок, від якого я помру. У мене досі невроз», - пише автор.

З березня 2016 року Чістова перевели у виправну колонію №11 в Нижньому Новгороді. Там йому доводиться ділити камеру з десятком інших чоловіків. В’язнів годують супом з гнилої капусти. Чістов пише, що скаржився в Європейський суд з прав людини на переповнені російські в’язниці. Його заявку розглядають. Автор пише, що він зараз на четвертому році свого покарання. Всього його засудили до 13 років за зраду. Зокрема, його визнали винним у продажі російських таємниць за гроші. Чістов пише, що тепер він і його родина у великій небезпеці. Тож він просить президента США Дональда Трампа організувати обмін.

«Мою дружину вже допитували в ФСБ. Вона поїхала в посольство США в Україні, щоб отримати туристичну візу. Але її заявку відхилили. Їй довелося повернутися додому, де військові напали на неї і намагалися залякати. Я писав листи в ЦРУ з проханням про допомогу, але не отримав відповіді», - пише російський перебіжчик.