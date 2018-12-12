Прем’єр Британії погрожує скасуванням Brexit в разі її відставки

За словами Мей, новий уряд не встигне до кінця визначеного терміну домовитися про нові відносини з ЄС.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей намагається зберегти свою посаду, заявивши, що вихід її країни з Євросоюзу доведеться відкласти або взагалі скасувати, якщо депутати-консерватори звільнять її сьогодні.

Як пише The Independent, виступаючи перед пресою на Даунінг-стріт, голова уряду пообіцяла боротися «усіма можливими способами» проти бажання Консервативної партії, до якої вона входить, усунути її з посади.

При цьому Мей пояснила, що якщо ж її звільнення все ж відбудеться, на обрання нового уряду піде якийсь час. До того ж, новий прем’єр-міністр Великої Британії не встигне укласти угоду з Євросоюзом про нові відносини до березня наступного року.

«Одним з перших рішень тоді буде відстрочка чи навіть скасування. Застосування Статті 50 доведеться затягнути чи навіть зупинити в той час, як наш народ прагне, щоб ми провели Brexit», - сказала Мей.

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Її неочікувана битва за владу почалася після того, як голова Комітету консерваторів у Палаті громад сер Грем Бреді оголосив про голосування про недовіру до голови уряду. За його словами, йому вдалося зібрати необхідні підписи депутатів-консерваторів у британському парламенті.