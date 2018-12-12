Терезу Мей можуть відправити у відставку: хто може бути наступним прем'єром Британії

Противники прем'єр-міністра Терези Мей в рядах її Консервативної партії зібрали 48 письмових заяв, необхідні для того, щоб ініціювати голосування по вотуму недовіри лідеру партії.

Сьогодні Консервативна партія Великої Британії анонсувала проведення ввечері 12 грудня голосування щодо недовіри чинній лідерці та прем’єр-міністру країни Терезі Мей. Таке рішення парламентарі ухвалили через те, що Мей перенесла голосування в британському парламенті про затвердження угоди стосовно виходу Британії з ЄС, яке було заплановане на 11 грудня.

Журналіст агентства Reuters Вільям Джеймс назвав можливих кандидатів на посаду Мей, якщо її звільнять, передає ТСН. Тепер для перемоги їй необхідно заручитися підтримкою 158 депутатських голосів. Якщо це станеться, то провести повторне голосування про вотум недовіри можна буде не раніше грудня 2019 року. Якщо прем'єрка програє, то їй доведеться піти у відставку із забороною надалі обіймати цю посаду. У такому разі до кінця року мають бути проведені вибори нового лідера Консервативної партії.

Боріс Джонсон, 54 роки

Колишній міністр закордонних справ є найвідомішим критиком Brexit. У липні він пішов у відставку з кабінету міністрів на знак протесту проти врегулювання переговорів про вихід країни з ЄС. У жовтні він закликав консерваторів повернутись до своїх традицій: цінності низького податку та сильної поліцейської діяльності, а не намагатися вести політику лівої лейбористської партії.

Джеремі Гант, 52 роки

Гант змінив Джонсона як міністра закордонних справ у липні та закликав членів Консервативної партії відкласти свої розбіжності щодо Brexit і об'єднатись проти спільного ворога - ЄС.

Гант проголосував, щоб залишитися в ЄС на референдумі 2016 року. Він служив шість років міністром охорони здоров'я Великої Британії, через що є непопулярним серед багатьох виборців, які працюють на державну Національну службу охорони здоров'я.

Гант заявив, що зараз підтримує Мей. "Народ не пробачить нам, якщо своїм голосуванням ми скасуємо Brexit", - написав він у Twitter.

Джейкоб Ріс-Могг, 49 років

Химерний мільйонер, який живе в образі англійського джентльмена минулого, Ріс-Могг став популярним серед тих, хто хоче більш радикального відходу від ЄС, ніж той, що пропонує Мей.

Голова впливової євроскептичної групи законодавців Ріс-Могг оголосив, що подав лист недовіри до прем'єр-міністра на наступний день після того, як вона представила свій проект угоди Brexit.

Але чи він хоче отримати найвищу посаду? Раніше Ріс-Могг говорив, що не хотів би собі посаду Мей.

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Домінік Рааб, 44 роки

Бреттітський переговорний урядовець Великої Британії вийшов з уряду Мей у четвер, протестуючи проти проекту виходу з ЄС, заявивши, що це не відповідає обіцянкам Консервативної партії на виборах 2017 року. Рааб служив лише п'ять місяців керівником відділу Brexit.

Він був сприйнятий як відносний новачок на верхніх щаблях уряду, але служив в молодших міністерських ролях після того, як був обраний в 2010 році. Рааб проводив кампанію за Brexit, випередивши референдум щодо британського членства в ЄС, а також має чорний пояс з карате.

Сайді Давід, 48 років

Давід, колишній банкір та чемпіон вільних ринків, мав низку кабінетних функцій і отримував гарні результати в опитуваннях членів партії. Він розповідав, що він має портрет колишнього консервативного прем'єр-міністра Маргарет Тетчер на його стіні в офісі.

Він проголосував за Brexit, хоча раніше вважався євроскептиком. Також, сьогодні він обіцяє підтримати Мей.

Майкл Гоув, 51 рік

Гоув, один з найвидатніших учасників кампанії Brexit під час референдуму, який повинен був відновити свою кар'єру тоді, коли він оголосив свою кандидатуру на заміну Девіда Камерона. Останній пішов у відставку на наступний день після того, як програв референдум щодо Brexit у 2016 році.

Енергійний та ефективний член кабміну став сюрпризом для союзників у травні того року, коли виклав свою стратегію Brexit.

Пізніше Гоув об'єднався з Борісом Джонсоном під час кампанії Brexit 2016 року лише для того, щоб забрати голоси у Джонсона в останній момент і керувати самому. Гоув підтримає Мей на голосуванні.

Девід Девіс, 69 років

Девіс, провідний європейський скептик, був призначений очолити переговори Великої Британії з ЄС у липні 2016 року, однак він пішов у відставку через два роки, протестуючи проти планів на довгострокові відносини з блоком.

Його пророкують можливим тимчасовим лідером.

Пенні Мордон, 45 років

Мордон є однією з останніх членів, які виступають за Brexit у кабінеті Мей, де вона виконує обов'язки міністра міжнародного розвитку. Багато хто очікував, що вона приєднається до хвилі відставок, які відбулася після опублікування Мей проекту зняття угоди. Вона підтримає голову уряду під час сьогоднішнього голосування

Андрея Ледсом, 55 років

Ледсом, ще один про-Brexit політик, яка все ще виступає в кабінеті Мей. Політик висунула свою кандидатуру на змаганнях 2016 року за крісло Камерона. Але, замість того, щоб примусити голосувати проти Терези Мей, вона вийшла з конкурсу. Наразі вона керує парламентським бізнесом для уряду, а сьогодні вона підтримає Мей.

Голосування відбудеться 12 грудня між 18 та 20 годинами за місцевим часом.