«Втомився їсти людське м’ясо»: В ПАР канібал дозволив кинути себе до в’язниці на все життя

Чоловік прийшов у відділок поліції з відрізаними людськими кінцівками в сумці й здався.

У Південно-Африканській республіці двох чоловіків, звинувачених в канібалізмі, засудили до довічного ув’язнення за вбивство. При цьому, суддя, який розглядав справу, оголосив їх винними у «найбільш огидному злочині».

Про це пише The Guardian, додаючи, що суд визнав винними 33-річного шамана Ніно Мбата і його поплічника Лунгісані Магубане у вбивстві жінки на ім’я Занеле Хлатшвайо.

Мбата здався поліції сам. Він прийшов у відділок з торбою, в якій лежали відрізана людська рука і нога. Під час арешту він пояснив офіцерам, що просто «втомився їсти людську плоть». Правоохоронці не могли повірити в слова канібала. Але Мбата відвів їх додому, де лежали інші частини людських тіл.

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Втім, суддя відмовився визнавати вину шамана у незаконному зберіганні знайдених людських органів. Тому що фактично це обвинувачення дублює те, яке стосується самого факту вбивства. Справа стала справжнім скандалом. Тож під час її розгляду біля будівлі суду зібрався натовп, розлючений жорстоким вбивством. Видання зауважує, що В ПАР фактично немає закону, який забороняє канібалізм. Однак, знущання над трупами і заволодіння шматками людських тіл – це кримінальний злочин.