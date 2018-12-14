Прокурори США вивчають діяльність інавгураційного комітету Трампа - ЗМІ

Слідчі з'ясовують, чи не змарнував інавгураційний комітет Трампа $107 млн, отримані від пожертвувань, на нецільові потреби.

Федеральні прокурори ведуть розслідування щодо інавгураційного комітету президента США Дональда Трампа.

Розслідування було ініційовано прокуратурою США на Манхеттені, розповіли обізнані джерела, повідомляє ТСН з посиланням на The Wall Street Journal.

За їх даними, розслідування перебуває на ранніх стадіях. Зокрема, слідчі з'ясовують, чи не змарнував інавгураційний комітет Трампа $107 млн, отримані від пожертвувань, на нецільові потреби.

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Крім того, прокурори розслідують, чи не надавали деякі головні донори інавгураційного комітету пожертви в обмін на доступ до прийдешньої адміністрації Трампа з тим, щоб впливати на політичні позиції. Як зазначає видання, це може свідчити про порушення антикорупційного закону.

Згідно з даними Федеральної виборчої комісії, основні пожертви надійшли від бізнесмена Шелдона Адельсона, компаній AT&T і Boeing. Кожен з них надав понад $1 млн.

При цьому, зазначає газета, немає ознак того, що хтось із цих жертводавців перебуває під слідством.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній особистий юрист Дональда Трампа Майкл Коен засуджений у загальній складності до трьох років в'язниці за порушення виборчого законодавства й брехню Конгресу.