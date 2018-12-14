Прокурори США вивчають діяльність інавгураційного комітету Трампа - ЗМІ
Федеральні прокурори ведуть розслідування щодо інавгураційного комітету президента США Дональда Трампа.
Розслідування було ініційовано прокуратурою США на Манхеттені, розповіли обізнані джерела, повідомляє ТСН з посиланням на The Wall Street Journal.
За їх даними, розслідування перебуває на ранніх стадіях. Зокрема, слідчі з'ясовують, чи не змарнував інавгураційний комітет Трампа $107 млн, отримані від пожертвувань, на нецільові потреби.
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Крім того, прокурори розслідують, чи не надавали деякі головні донори інавгураційного комітету пожертви в обмін на доступ до прийдешньої адміністрації Трампа з тим, щоб впливати на політичні позиції. Як зазначає видання, це може свідчити про порушення антикорупційного закону.
Згідно з даними Федеральної виборчої комісії, основні пожертви надійшли від бізнесмена Шелдона Адельсона, компаній AT&T і Boeing. Кожен з них надав понад $1 млн.
При цьому, зазначає газета, немає ознак того, що хтось із цих жертводавців перебуває під слідством.
Раніше УНІАН повідомляв, що колишній особистий юрист Дональда Трампа Майкл Коен засуджений у загальній складності до трьох років в'язниці за порушення виборчого законодавства й брехню Конгресу.