У Канаді поліція отримала листи про закладені бомби в різних містах
08:21, 14 грудня 2018Світ
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Влада Торонто провела евакуацію в одній зі станцій метро, повідомлення про бомбу не підтвердилися.
Ілюстрація / REUTERS
Канадська поліція повідомила про те, що невідомі розіслали листи про закладені вибухові пристрої з вимогою викупу в криптовалюті.
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Про це повідомляє Global News. У листах йдеться про різні об'єкти інфраструктури, такі як транспортні вузли в Торонто, Едмонтоні, Оттаві, Калгарі і Монреалі.
Влада Торонто провела евакуацію в одній зі станцій метро, повідомлення про бомбу не підтвердилися. У поліції також назвали необґрунтованими інші загрози.
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