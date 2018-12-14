У Канаді поліція отримала листи про закладені бомби в різних містах

Влада Торонто провела евакуацію в одній зі станцій метро, повідомлення про бомбу не підтвердилися.

Канадська поліція повідомила про те, що невідомі розіслали листи про закладені вибухові пристрої з вимогою викупу в криптовалюті.

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Про це повідомляє Global News. У листах йдеться про різні об'єкти інфраструктури, такі як транспортні вузли в Торонто, Едмонтоні, Оттаві, Калгарі і Монреалі.

Влада Торонто провела евакуацію в одній зі станцій метро, повідомлення про бомбу не підтвердилися. У поліції також назвали необґрунтованими інші загрози.