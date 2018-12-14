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У Канаді поліція отримала листи про закладені бомби в різних містах

08:21, 14 грудня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомляє Global News. У листах йдеться про різні об'єкти інфраструктури, такі як транспортні вузли в Торонто, Едмонтоні, Оттаві, Калгарі і Монреалі.

Влада Торонто провела евакуацію в одній зі станцій метро, повідомлення про бомбу не підтвердилися. У поліції також назвали необґрунтованими інші загрози.

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Теги: #Канада