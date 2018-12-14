У Німеччині узаконили позначення статі "різний" для інтерсексуалів
Представники "третьої статі" надалі зможуть реєструватися в базі даних РАЦСу про народження під позначенням "різний" ("divers"). Німецький бундестаг ввечері в четвер, 13 грудня, ухвалив відповідні поправки до законодавства. Досі для внесення даних про статеву приналежність в записах актів громадянського стану існували лише три опції: "чоловічий", "жіночий" або "дані відсутні".
Про це пише DW.
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Поправки до закону були ухвалені в цілях захисту інтерсексуалів, у яких тіло має і чоловічі, і жіночі статеві ознаки. Якщо при народженні дитина не може бути приписана ні до чоловічої, ні до жіночої статі, і подальший статевий розвиток також не дозволить однозначно визначити, яка чоловіча чи жіноча стать, то запис в акті реєстрації про народження може бути змінений заднім числом. Ця норма поширюється і на ті випадки, коли при народженні дитини була обрана невірна стать.
У таких випадках буде можливо змінити заднім числом і ім'я людини. Для цього, однак, потрібний медичний висновок. "Зелені" і ліві розкритикували цю вимогу в ході парламентських слухань. Об'єднання ЛГБТ також негативно поставилися до цієї вимоги.
"Зміна імені та правової статевої приналежності має бути забезпечена на вимогу заявника в орган РАЦСу. Принизливі огляди і патологізація повинні бути скасовані", - підкреслив представник організації.