У Німеччині узаконили позначення статі "різний" для інтерсексуалів

Відтепер дані про статеву приналежність інтерсексуалів можуть заноситися в базу даних свідоцтв про народження у ФРН під позначенням "різний".

Представники "третьої статі" надалі зможуть реєструватися в базі даних РАЦСу про народження під позначенням "різний" ("divers"). Німецький бундестаг ввечері в четвер, 13 грудня, ухвалив відповідні поправки до законодавства. Досі для внесення даних про статеву приналежність в записах актів громадянського стану існували лише три опції: "чоловічий", "жіночий" або "дані відсутні".

Про це пише DW.

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Поправки до закону були ухвалені в цілях захисту інтерсексуалів, у яких тіло має і чоловічі, і жіночі статеві ознаки. Якщо при народженні дитина не може бути приписана ні до чоловічої, ні до жіночої статі, і подальший статевий розвиток також не дозволить однозначно визначити, яка чоловіча чи жіноча стать, то запис в акті реєстрації про народження може бути змінений заднім числом. Ця норма поширюється і на ті випадки, коли при народженні дитини була обрана невірна стать.

У таких випадках буде можливо змінити заднім числом і ім'я людини. Для цього, однак, потрібний медичний висновок. "Зелені" і ліві розкритикували цю вимогу в ході парламентських слухань. Об'єднання ЛГБТ також негативно поставилися до цієї вимоги.

"Зміна імені та правової статевої приналежності має бути забезпечена на вимогу заявника в орган РАЦСу. Принизливі огляди і патологізація повинні бути скасовані", - підкреслив представник організації.