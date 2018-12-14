Президенти США і Туреччини домовилися про координацію дій в Сирії

Телефонна розмова між Трампом і Ердоганом відбувся ввечері 14 грудня.

Президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про більш ефектну координацію дій в Сирії.

Сторони обговорили ситуацію в Сирії під час сьогоднішньої телефонної розмови, повідомили в адміністрації президента Туреччини, передає dt.ua.

"Два лідери домовилися про більш ефективні координації в контексті ситуації в Сирії", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що телефонна розмова між Трампом і Ердоганом відбувся ввечері 14 грудня. Сторони обговорили "двосторонні питання і останні події в Сирії", включно з питаннями безпеки. Президенти також обговорили зусилля по боротьбі з тероризмом.

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Згідно з повідомленням адміністрації, Ердоган розповів Трампу про стурбованість Туреччини через присутність та дії терористичної організації PKK / PYD / YPG.

Нагадаємо, раніше представник Пентагону Шон Робертсон заявив, що будь-які односторонні дії Туреччини на північному сході Сирії "неприпустимі" і викликають серйозні побоювання.

Його коментар послідував у відповідь на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про підготовку Анкарою наступу на курдські загони самооборони YPG.

Представник оборонного відомства США уточнив, що Вашингтон визнає необхідність забезпечення безпеки на кордоні Туреччини з Сирією. У той же час Робертсон звернув увагу на ту роль, яку курдські загони народної самооборони відіграють у боротьбі з джихадистським угрупованням "Ісламська держава".