Естонія виступає за введення нових санкцій проти РФ

Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Кейт Пентус-Розиманнус, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на міністерство закордонних справ країни.

Читайте такожФінляндія заявила про готовність ввести нові санкції проти Росії

"Ми хочемо відкрити дебати про додаткові обмежувальні заходи на Раді закордонних справах ЄС. Політика санкцій повинна бути продовжена в тісній взаємодії з трансатлантичними партнерами", - сказала міністр.

Кейт Пентус-Розиманнус також підкреслила необхідність подальшої фінансової підтримки України. "Запропонувати Україні економічну підтримку так само важливо, як санкції, щоб допомогти країні впоратися в дуже складній фінансовій ситуації",- додала вона.

Нагадаємо, сьогодні міністри зберуться на надзвичайне засідання Ради закордонних справ ЄС щодо ситуації в Україні.