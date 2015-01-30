В США призначений новий голова національної секретної служби ЦРУ
11:25, 30 січня 2015Світ
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Призначений новий директор оперативного підрозділу національної секретної служби Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США.
REUTERS
Це один з ветеранів американської розвідки, двічі очолював резидентуру в Кабулі, передає "Апостроф" з посиланням на Associated Press.
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У минулому - морський піхотинець. До цього часу він був керівником напіввійськового спецназу ЦРУ - так званого підрозділу особливих операцій.
Його повне ім'я засекречено, але, згідно публікації, колишній директор ЦРУ Джордж Тенет згадував про нього у своїх мемуарах, як про "Грега В.".
Як повідомлялося, голова секретної служби ЦРУ США пішов у відставку 24 січня.
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