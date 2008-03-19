Уряд Молдови можуть сформувати комуністи

Уряд Молдови подав у відставку.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це заявив прем`єр-міністр республіки Василь ТАРЛЄВ на засіданні Кабінету міністрів, в якому бере участь Президент Молдови Володимир ВОРОНІН.

"Ми багато зробили, але треба дати новим людям можливість попрацювати на благо країни", - заявив В.ТАРЛЄВ, коментуючи це рішення.

Тепер питання про формування нового уряду обговорюватиметься на засіданні фракції правлячої Партії комуністів республіки Молдова, щоб потім затвердити кандидатуру нового прем`єра на засіданні парламенту і доручити йому формування кабінету.

Комуністи мають 56 зі 101 місця у парламенті і можуть самостійно формувати уряд.

Як повідомили джерела в партії комуністів, як кандидати на посаду прем`єр-міністра обговорюються кандидатури голови парламентської комісії з юридичних питань, призначень і імунітету Володимира ЦУРКАНА, віце-прем`єра Зінаїди ГРЕЧАНОЇ, віце-прем`єр-міністра, міністра закордонних справ і європейської інтеграції Андрія СТРАТАНА і міністра економіки Ігоря ДОДОНА.

В.ТАРЛЄВ обіймав посаду голови уряду Молдови з 2001 року.