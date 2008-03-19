Болгарія, Угорщина і Хорватія визнали Косово

Болгарія, Угорщина і Хорватія оголосили про визнання незалежності Косово.

Як повідомляє радіо «Свобода», уряди трьох країн виступили зі спільною заявою, обнародуваною одночасно в їх столицях.

У заявах також висловлюється зацікавленість у співпраці з Сербією і міститься заклик якнайшвидше укласти угоду про партнерство між Белградом і Євросоюзом.

"Декларація про незалежність Косово проголошена після того, як провалилися всі зусилля міжнародного співтовариства зі знаходження домовленості між Белградом і Пріштіною стосовно статусу Косово. В таких обставинах зміна статус-кво була неминучою", - йдеться в повідомленні, опублікованому Міністерством закордонних справ і європейської інтеграції Хорватії.

Усього на сьогодні Косово визнали 33 держави, 18 з них є членами ЄС.