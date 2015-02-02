У Британії вважають Грецію загрозою світовій економіці

Осборн зробив цю заяву після зустрічі в Лондоні з новим міністром фінансів Греції Янісом Варуфакисом, передає Бі-бі-сі.

За словами Осборна, він закликав свого грецького колегу "вести себе відповідально" в ході переговорів по реструктуризації боргу Афін.

Читайте такожМеркель: нового списання боргів Греції не будеОднак при цьому Джордж Осборн підкреслив, що країни єврозони повинні представити свій план стимулювання зростання грецької економіки і подолання безробіття.