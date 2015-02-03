Росія продовжить пускати українців за звичайними паспортами, щоб зірвати мобілізацію

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.

"Що стосується заяви щодо запровадження з 1 березня поїздок за закордонними паспортами для росіян, якщо я правильно чув, прем'єр Яценюк заявив, що це нібито ініціатива Путіна, який у свій час висловлював таку ідею, - і ось у Києві її почули, - сказав Лавров. - Ми зараз готуємо спеціальну заяву МЗС. Це неправда - те, що сказав Яценюк. Ми дійсно переходимо з більшістю країн СНД на взаємні поїздки за закордонними паспортами, зберігаючи водночас безвізовий режим, але щодо України, з урахуванням тієї кризи, яка всередині цієї країни зараз вибухнула, ми маємо намір зробити виняток". "Наші українські колеги про це проінформовані", - заявив Лавров.

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Також повідомлялося, що 26 січня президент РФ Володимир Путін запропонував збільшити для громадян України призовного віку термін перебування в Росії, щоб вони могли ухилятися від мобілізації.

«До речі кажучи, багато людей вже ухиляються від мобілізації, намагаються до нас переїхати, пересидіти тут якийсь час. Але у нас там проблема - відповідно до норм закону громадяни України не можуть перебувати на території РФ понад 30 діб (згідно із двосторонніми угодами, громадяни України можуть перебувати на території РФ 90 діб - УНІАН), вони повертаються їх цап і туди посилають", - заявив Путін.