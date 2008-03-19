Буш дозволив військові поставки з США до Косова

Джордж Буш підписав розпорядження, згідно з яким США можуть тепер здійснювати військові постачання до Косова, повідомила прес-служба Білого дому.

"Я визнав, що постачання оборонних товарів і оборонних послуг до Косова зміцнять безпеку США і просуватимуть мир у всьому світі", - зазначено в тексті розпорядження американського президента.

У розпорядженні Буша, відправленому на ім`я держсекретаря США, голові зовнішньополітичного відомства наказано передати цей документ до Конгресу, оскільки рішення президента вносить зміни в закони США про іноземну допомогу і про контроль над експортом.

Косівський парламент в односторонньому порядку проголосив декларацію про незалежність від Сербії 17 лютого. На сьогодні новий статус колишньої автономії в складі Сербії визнали більше 30 держав, зокрема США і багато країн ЄС.