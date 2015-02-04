У МЗС РФ офіційно заявили, що будуть пускати українців у Росію за звичайними паспортами

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ Росії щодо рішення Кабінету міністрів України про взаємні поїздки громадян за закордонними паспортами. Коментар оприлюднений на сайті МЗС РФ.

«Офіційного повідомлення від української сторони ми поки що не отримували. Мова, судячи з усього, йде про рішення української сторони відмовитися від зручного та ліберального режиму поїздок громадян Росії в Україну, що передбачається Угодою між Урядом Російської Федерації та Урядом України про безвізові поїздки громадян Російської Федерації та України від 16 січня 1997 року і Протоколом від 30 жовтня 2004 року про внесення змін у згадану Угоду», - наголошується в коментарі.

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У МЗС РФ висловили «жаль» у зв'язку з цим рішенням Києва, «оскільки внаслідок таких дій української сторони значно ускладняться контакти між мільйонами громадян двох держав, родинні та прикордонні зв'язки».

Причому у російському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що не будуть вводити в'їзд у РФ за закордонними паспортами.

«Ми ж, навпаки, виходячи з гуманітарних міркувань, вважаємо важливим зберегти колишній порядок перетину кордону», - сказано в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 лютого, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав постанову Кабінету міністрів від 30 січня «Про зупинення дії окремих положень угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України та Російської Федерації», згідно з яким громадяни РФ з 1 березня будуть в'їжджати в Україну виключно за закордонними паспортами.

У той самий день президент України Петро Порошенко заявив, що режим в'їзду в Україну для громадян РФ за закордонними паспортами введений з метою безпеки.

Довідка УНІАН. 12 грудня 2012 року президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам РФ заявив, що до 2015 року в'їзд до Росії для всіх іноземних громадян, у тому числі із країн СНД, буде дозволений виключно за закордонними паспортами.

26 листопада 2014 року у Федеральній міграційній службі РФ заявили, що після 1 січня 2015 року громадяни України зможуть виїжджати в Росію і громадяни РФ - в Україну за внутрішніми паспортами, оскільки поки що не переглянуті відповідні двосторонні міжурядові угоди.

20 січня в Україні у зв'язку з агресією Росії та проведенням АТО на Донбасі почався перший етап мобілізації.

26 січня 2015 року Путін запропонував збільшити для громадян України призовного віку термін перебування в Росії, щоб вони могли ухилятися від мобілізації.

28 січня Федеральна міграційна служба РФ заявила про готовність «безперешкодно продовжувати» громадянам України термін перебування на території РФ «на період внутрішньоукраїнської кризи».