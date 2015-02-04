Євродепутат оголосив голодування на підтримку ув'язненої Савченко

Депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс оголосив голодування на знак протесту проти незаконного ув'язнення в Росії Надії Савченко.

Про це Ауштрявічюс написав у своєму Twitter, передає Українська правда.

"Українська група депутатів закликала російського посла Чижова поважати міжнародні стандарти і звільнити Н.Савченко. Сьогодні я оголосив голодування!", - написав Ауштрявічюс.

EP Ukraine´s Group is asking the Russian Ambo Chizov to respect international stardart and release N.Savchenko. Today I am on hunger strike! — Petras Austrevicius (@petras_petras) February 4, 2015

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

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26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації та міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко і делегувала в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування. Слідчі Слідчого комітету Російської Федерації хочуть залишити Савченко під вартою до 13 травня.

28 січня ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію звільнити Савченко протягом 24 годин.