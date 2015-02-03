Адвокат: Савченко "повільно помирає" в російській тюрмі

Ілля Новіков, який 2 лютого відвідав Надію Савченко у лікарні СІЗО "Матросская тишина", заявив радіо "Свобода", що вона досі відмовляється їсти, але випиває близько двох літрів води на день, дозволяючи лікарям вводити "все, що вони вважають за необхідне".

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"Якщо говорити відверто, вона помирає, вона помирає дуже повільно", – сказав адвокат.

Надію Савченко перевели до лікарні 29 січня через, як заявили лікарі, "різке зменшення ваги".

У Росії Надію Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів. Сама вона всі звинувачення відкидає, її захист наполягає, що Надію Савченко викрали і примусово вивезли з території України. Пізніше її звинуватили і в незаконному перетині кордону з Росією.