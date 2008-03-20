США визнали, що страхи Росії не безпідставні

США запропонували Росії стежити за роботою американської системи ПРО в Європі.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ, коментуючи підсумки переговорів керівників зовнішньополітичних і оборонних відомств Росії та США, що відбулися в Москві.

"Американська сторона готова запропонувати нам цілу серію заходів зміцнення довіри, щоб ми могли переконатися: ця система не працює проти нас. Їхній сенс зводиться до наступного: ми матимемо можливість стежити за тим, що робить радар і в якому стані реально перебуває база перехоплювачів - і за допомогою людського чинника, і технічними засобами", – сказав С.ЛАВРОВ.

Він також заявив: американська сторона визнала, що заклопотаність Росії з приводу ПРО небезпідставна.