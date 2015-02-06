Йорданія атакувала позиції ІД після вбивства пілота

За повідомленням влади країни, десятки винищувачів-бомбардувальників здійснили удари по об'єктах ісламістів у Сирії. Всі літаки повернулися на базу неушкодженими, наголошено в заяві, передає ВВС Україна.

Як заявили йорданські військові, ці повітряні атаки - лише початок.

Йорданія входить до міжнародної коаліції під керівництвом США, яка завдає ударів по позиціях ІД.

Читайте такожКороль Йорданії обіцяє бойовикам ІД нещадну війну

Після жорстокого вбивства пілота король Йорданії Абдалла ІІ пообіцявактивізувати боротьбу з джихадистами.

Лейтенант аль-Касасбех був захоплений бойовиками ІД у грудні, коли його винищувач F-16 впав у Сирії.