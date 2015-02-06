Міноборони Німеччини виступає проти поставок зброї Україні - ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лайєн заявила, що поставки озброєнь Україні призведуть до нагнітання конфлікту на сході країни.

Про це інформує ТСН з посиланням на AFP.

Зазначається, що ця заява глави німецького військового відомства була зроблена на тлі візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Москви.

”Саме по собі постачання зброї в Україну стане каталізатором конфлікту і відсунуть бажане для нас вирішення конфлікту ще далі. В Україні і так занадто багато зброї”, - сказала Лайєн.

Читайте такожМеркель і Олланд хочуть запропонувати Путіну федералізацію і позаблоковість України в обмін на мир - ЗМІ

Питання можливості поставок летальних видів озброєння України розглядається у США. Група парламентаріїв від демократичної і республіканської партій в четвер, 5 лютого, закликала Білий дім ”озброїти Україну”.

Як відомо, напередодні Меркель і президент Франції Франсуа Олланд зустрічалися з президентом України Петром Порошенко в Києві. На переговорах обговорювалися шляхи мирного врегулювання конфлікту на сході країни. Сьогодні Меркель і Олланд прилетіли в Москву на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.