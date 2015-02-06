Міноборони Німеччини виступає проти поставок зброї Україні - ЗМІ
Заява глави німецького військового відомства було зроблено на тлі візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Москви.
Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лайєн заявила, що поставки озброєнь Україні призведуть до нагнітання конфлікту на сході країни.
Про це інформує ТСН з посиланням на AFP.
Зазначається, що ця заява глави німецького військового відомства була зроблена на тлі візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Москви.
”Саме по собі постачання зброї в Україну стане каталізатором конфлікту і відсунуть бажане для нас вирішення конфлікту ще далі. В Україні і так занадто багато зброї”, - сказала Лайєн.
Читайте такожМеркель і Олланд хочуть запропонувати Путіну федералізацію і позаблоковість України в обмін на мир - ЗМІ
Питання можливості поставок летальних видів озброєння України розглядається у США. Група парламентаріїв від демократичної і республіканської партій в четвер, 5 лютого, закликала Білий дім ”озброїти Україну”.
Як відомо, напередодні Меркель і президент Франції Франсуа Олланд зустрічалися з президентом України Петром Порошенко в Києві. На переговорах обговорювалися шляхи мирного врегулювання конфлікту на сході країни. Сьогодні Меркель і Олланд прилетіли в Москву на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.