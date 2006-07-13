Російські ВПС відпрацюють взаємодію з НАТО

Літак Іл-76 Військово-повітряних сил Росії візьме участь в спільних з ВПС Німеччини навчаннях, повідомляє РІА Новини з посиланням на заяву начальника служби інформації та громадських зв`язків Військово-повітряних сил РФ полковника Олександра Дробишевського.

Навчання, що мають на меті підвищення оперативної сумісності військ, відбудуться на авіабазі Рамштайн в німецькій землі Рейнланд-Пфальц з 17 по 20 липня 2006 року.

Основною метою заходу є забезпечення сумісності російських літаків військово-транспортної авіації і засобів наземного забезпечення польотів авіабаз НАТО.

На російському Іл-76 будуть відпрацьовані питання сумісності вантажно-розвантажувальних робіт техніки і вантажів НАТО. Повідомляється, що йдеться не про бойову техніку. Також повідомляється, що Іл-76 не братиме участь в десантуванні вантажів і особового складу під час навчань.

До Німеччини попрямують також фахівці російських ВВС, які вивчатимуть особливості роботи служб постачання і забезпечення польотів на аеродромах НАТО.

За словами Олександра Дробишевського, такі заходи проводяться для забезпечення спільної роботи авіації РФ і авіації НАТО в разі взаємодії при проведенні антитерористичних операцій.

Лента.ру