Лідер «Аль-Каїди» Осама бін Ладен погрожує Євросоюзу.

Його звернення до ЄС оприлюднили в Інтернеті. Бін Ладен обіцяє помститися за публікування карикатур на ісламського пророка Магомета. Він назвав друкування малюнків у Данії та інших державах Євросоюзу частиною «хрестового походу» проти мусульман.

Уперше карикатури з’явилися в одній із датських газет у вересні 2005 року. Пізніше їх передрукували інші європейські видання.

У багатьох арабських країнах після цього відбулися масові мітинги та демонстрації – в Ірані, Єгипті, Сирії, Кувейті, Пакистані та інших.

Радіо Свобода