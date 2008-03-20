Осама бін Ладен погрожує Євросоюзу
14:57, 20 березня 2008Світ
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Звернення оприлюднили в Інтернеті
|Осама бін Ладен
Його звернення до ЄС оприлюднили в Інтернеті. Бін Ладен обіцяє помститися за публікування карикатур на ісламського пророка Магомета. Він назвав друкування малюнків у Данії та інших державах Євросоюзу частиною «хрестового походу» проти мусульман.
Уперше карикатури з’явилися в одній із датських газет у вересні 2005 року. Пізніше їх передрукували інші європейські видання.
У багатьох арабських країнах після цього відбулися масові мітинги та демонстрації – в Ірані, Єгипті, Сирії, Кувейті, Пакистані та інших.
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