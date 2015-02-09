ЗМІ: У Москві заарештовано за шпигунство службовця ЧФ РФ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-секретаря суду Юлію Скотнікову.

"Лефортовський суд 31 січня задовольнив клопотання слідства про взяття під варту терміном на два місяці Сергія Мінакова", - сказала співрозмовниця агентства.

Мінаков звинувачується за статтею 276 КК РФ (шпигунство), максимальне покарання за якою становить 20 років позбавлення волі.

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У Росії почастішали випадки арешту за звинуваченням у державній зраді і шпигунстві.

23 січня повідомлялося, що в московському СІЗО «Лефортово» більше півроку перебувають двоє громадян України, яких звинувачують у шпигунстві. Один з них - 72-річний Юрій Солошенко, колишній директор полтавського оборонного заводу "Знамя".

29 січня за звинуваченням у державній зраді була затримана домогосподарка, мати сімох дітей Світлана Давидова, яка нібито подзвонила в квітні в українське посольство, повідомивши про відправлення російських військ в Україну.

3 лютого під суспільним тиском її відпустили на підписку про невиїзд.

Сьогодні суд продовжив арешт обвинуваченому у шпигунстві і державній зраді співробітнику прес-служби Московського патріархату.