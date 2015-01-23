У московському СІЗО понад півроку утримують 72-річного українця, звинуваченого у шпигунстві

На відміну від утримуваних у Росії українських громадян – льотчиці Надії Савченко та режисера Олега Сенцова – про Юрія Солошенка і Валентина Виговського раніше було невідомо, пише Радіо Свобода.

Цей слідчий ізолятор КДБ-ФСБ дозволили відвідати членам громадської спостережної комісії Росії за місцями примусового утримання.

"У нашу громадську спостережну комісію звернулися українські правозахисники, які розповіли про двох українців, яких утримують у Лефортово і про яких нічого невідомо. І родичі не знають, як розвивається дана кримінальна справа, і як себе почувають затримані, й попросили членів Громадської спостережної комісії Москви відвідати цих людей", - каже правозахисниця і журналістка Зоя Свєтова.

За її словами, один з українців - 72-річний Юрій Данилович Солошенко, колишній директор полтавського оборонного заводу "Знамя".

"це людина, якій 72 роки, він перебуває в такому стані, на мій погляд, дуже важкому психологічному стані. Він розгублений, йому хочеться з кимось поговорити. Адвокат до нього приходить дуже рідко", - каже Свєтова.

За її словами, Солошенко каже, що не винен ні перед Україною, ні перед Росією, а його звинувачують у шпигунстві.

Читайте такожУкраїна просить ПАРЄ ухвалити резолюцію про звільнення Савченка та Сенцова"Він навіть написав прохання про помилування Путіну, хоча він ще не засуджений, і вина його не доведена. У мене склалося враження, що цю людину загнали в кут, від неї вимагають якихось свідчень. І оскільки їй 72 роки, і у неї ішемічна хвороба серця, проблеми з тиском, їй просто фізично дуже тяжко перебувати в умовах СІЗО. Юрій Данилович перебуває там уже більше півроку. До нього приїжджав один раз його син з України, але взагалі у нього немає ніякого зв'язку із зовнішнім світом", - повідомила Свєтова.

Другий українець - Валентин Виговський - чоловік близько 30 років, якого спершу звинувачували в незаконних банківських операціях, але зараз мають намір перекваліфікувати йому справу на шпигунство. Виговського затримали росіяни в окупованому Криму.

"В обох історіях мене вражає, що ані до Солошенка, ані до Виговського не пускають українського консула. Хоча я з ним спілкувалася, і він мені сказав, що неодноразово звертався до Управління ФСБ, яке веде ці справи, щоб допустили його, щоб він міг поговорити з українськими громадянами і дізнатися, що там відбувається. Його не допускають. Це грубе порушення їхніх прав", - розповіла правозахисниця.