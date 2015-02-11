У Росії розбився літак-розвідник Су-24, доля екіпажу з'ясовується

11:52, 11 лютого 2015
Світ
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Російський літак-розвідник Су-24 зазнав катастрофи у Волгоградській області, доля екіпажу з'ясовується.

Су-24 / Вікіпедія

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

«Літак розбився близько 11.00 мск під час заходу на посадку за сім кілометрів від аеродрому. Доля екіпажу Су-24 наразі невідома, в район падіння направлено пошуково-рятувальну групу», - сказано в повідомленні.

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Літак злетів з військового аеродрому Маринівка, що розташований поблизу селища Октябрьське Волгоградської області.

Раніше УНІАН повідомляв, що винищувачі НАТО перехопили військовий літак РФ над Балтикою.

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