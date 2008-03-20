Росія заявила, що не терпітиме прийняття України та Грузії до НАТО

Прийняття України та Грузії до НАТО матиме найтяжчі наслідки для російсько-американських відносин, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції в Тель-Авіві.

"На переговорах в Москві американцям було дано чітка відповідь, що реалізація цих планів матиме найтяжчі наслідки для наших відносин", - сказав Лавров, відповідаючи на запитання про те, що нібито на переговорах в Москві у форматі "2+2" російська сторона зняла свої заперечення проти американських планів розширення НАТО на схід.