Росія заявила, що не терпітиме прийняття України та Грузії до НАТО
21:59, 20 березня 2008Світ
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Наслідки будуть "найтяжчими"
Прийняття України та Грузії до НАТО матиме найтяжчі наслідки для російсько-американських відносин, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції в Тель-Авіві.
"На переговорах в Москві американцям було дано чітка відповідь, що реалізація цих планів матиме найтяжчі наслідки для наших відносин", - сказав Лавров, відповідаючи на запитання про те, що нібито на переговорах в Москві у форматі "2+2" російська сторона зняла свої заперечення проти американських планів розширення НАТО на схід.
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