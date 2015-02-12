Молдовський парламент не затвердив уряд проєвропейського прем'єра

Голосування відбулося у четвер, 12 лютого, повідомляє Радіо Свобода.

«За» запропоновані кандидатури проголосували лише 42 депутати, які входять до міноритарної коаліцію Ліберально-демократичної і Демократичної партій. Для затвердження складу уряду потрібен 51 голос.

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Тепер президент Молдови Ніколає Тімофті може призначити нового кандидата на посаду прем’єра, якому відводиться термін в 15 днів для формування уряду.