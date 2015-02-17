У Держдумі РФ обурені новими санкціями ЄС: "Якщо вони всі Шарлі, то ми з вами всі Кобзони"

"Ми в російському парламенті одностайно обурені тим, що вчора санкції введені проти наших достойних і шановних колег Йосипа Кобзона та Валерія Рашкіна", - сказав, виступаючи на пленарному засіданні голова комітету Держдуми з освіти В'ячеслав Ніконов ("Единая Россия").

"Йосипе Давидовичу, Валерію Федоровичу, ми з вами. Якщо вони всі Шарлі, то ми з вами всі Кобзони і ми з вами всі Рашкіни", - зазначив Ніконов.

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У свою чергу голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов у розмові з журналістами назвав санкції проти Кобзона підлими і цинічними, а також висловив обурення, що ЄС карає людину, яка користується беззаперечним авторитетом у РФ.

Водночас, говорячи про санкції, введені Євросоюзом проти голови Мосміськкома КПРФ Валерія Рашкіна, Зюганов зазначив, що сприймає цей жест як нагороду за жорстку позицію депутата. "Що стосується Рашкіна, він не раз виступав із жорсткими заявами і витримає будь-які санкції", - наголосив політик.

Раніше УНІАН повідомляв, ЄС оприлюднив новий список санкцій проти Росії. Євросоюз включив до списку людей, щодо яких будуть застосовані санкції у вигляді заморожування активів та заборони на в'їзд, трьох високопоставлених посадових осіб Міністерства оборони Росії, співака, депутата Державної думи Йосипа Кобзона і низку терористів Донецької та Луганської «народних республік».