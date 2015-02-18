У Китаї святкують новий рік (фоторепортаж)

Ці поїздки вважаються наймасштабнішої у світі щорічної міграцією людей, передає Бі-бі-сі.

За 40 днів буде скоєно близько трьох мільярдів пасажирських поїздок, повідомляє агентство Сіньхуа.

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