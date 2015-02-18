У Китаї святкують новий рік (фоторепортаж)
08:34, 18 лютого 2015Світ
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Сотні мільйонів жителів Китаю їдуть до своїх сім'ям для святкування Китайського (Місячного) нового року.
REUTERS
Ці поїздки вважаються наймасштабнішої у світі щорічної міграцією людей, передає Бі-бі-сі.
За 40 днів буде скоєно близько трьох мільярдів пасажирських поїздок, повідомляє агентство Сіньхуа.
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