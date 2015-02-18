Невпізнаний літак наніс авіаудар по селищу в Нігерії - ЗМІ

16:38, 18 лютого 2015
Світ
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Невпізнаний літак скинув бомбу на населений пункт на південному сході Нігера, загинули щонайменше 20 осіб.

Reuters

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Повідомляється, що літак скинув бомбу в населеному пункті на кордоні з Нігерією. "Жертвами стали місцеві жителі, які прийшли на похорон співробітника префектури", - заявив співробітник гуманітарної організації.

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Він оцінює кількість жертв бомбардування "від 20 до 30". Представники місцевої влади повідомляють, що при нальоті "непізнаного літака загинули понад 30 осіб і 20 отримали поранення.

У районі, де стався інцидент, відбуваються запеклі зіткнення нігерійського угруповання "Боко Харам" з підрозділами армій Нігеру і Чаду.

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