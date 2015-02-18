Невпізнаний літак наніс авіаудар по селищу в Нігерії - ЗМІ
16:38, 18 лютого 2015Світ
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Невпізнаний літак скинув бомбу на населений пункт на південному сході Нігера, загинули щонайменше 20 осіб.
Reuters
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
Повідомляється, що літак скинув бомбу в населеному пункті на кордоні з Нігерією. "Жертвами стали місцеві жителі, які прийшли на похорон співробітника префектури", - заявив співробітник гуманітарної організації.
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Він оцінює кількість жертв бомбардування "від 20 до 30". Представники місцевої влади повідомляють, що при нальоті "непізнаного літака загинули понад 30 осіб і 20 отримали поранення.
У районі, де стався інцидент, відбуваються запеклі зіткнення нігерійського угруповання "Боко Харам" з підрозділами армій Нігеру і Чаду.
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