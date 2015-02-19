Меркель їде в Париж, щоб обговорити з Олландом ситуацію в Україні

Про це повідомляє Дзеркало тижня із посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.

Однією з головних тем зустрічі, яка запланована на полудень, стане ситуація на сході України, на Донбасі, зазначає агентство EFE із посиланням на джерела в адміністрації французького президента.

Також сторони обговорять процес підготовки до червневого саміту "Великої сімки" (G7).

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У Єлисейському палаці підтвердили також, що у найближчі дні буде проведено зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" для обговорення ходу виконання мінських домовленостей щодо України, про що раніше по телефону домовилися лідери України, Франції та Німеччини.

Зокрема, зустріч голів МЗС може бути організована в Парижі.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що Меркель заявила про бажання Європи продовжувати співпрацю з Росією.