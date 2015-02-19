Джен Псакі йде з Держдепартаменту в Білий дім



Як випливає з повідомлення Псакі в "Твіттері", яке цитує Російська служба Бі-бі-сі, вона перейде на роботу в Білий Дім вже в квітні.

"Попереду - два приголомшливих роки (в адміністрації) Барака Обами", - йдеться у записі Псакі.

Барак Обама заявив, що він радий поверненню Псакі в Білий дім: під час виборів 2012 року вона була прес-секретарем Обами.

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На посаді директора з комунікацій вона змінить Дженніфер Палмієрі, яка покине Білий Дім заради участі в президентській кампанії Хілларі Клінтон.

Представник Білого дому також повідомив, що Псакі повідомила керівництво адміністрації про свою вагітність: представник держдепу уточнила, що чекає на появу дитини в липні.