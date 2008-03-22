Більш як 20 філіппінців добровільно себе розіп’яли

Більш як 20 філіппінців добровільно дали себе розіп’яти, повторюючи хресні муки Христа під час Страсної п’ятниці, що її католики відзначали вчора, повідомляє в суботу Газета.RU.

Тільки в місті Сан-Фернандо провінції Пампанга не менш як 11 осіб були розіп’яті в районі Сан-Педро-Кутуд, п`ятеро - у районі Санта-Лючія, троє - в районі Сан-Хуані. А в сусідній провінції Булакан на хрест зійшли ще п`ять осіб, включаючи 15-річного підлітка і 18-річну дівчину. Про своє бажання виконати дану ними раніше обітницю чи замолити таким чином гріхи тільки в провінції Пампанга заявили 25 осіб, але шістьох не пропустила спеціальна «медкомісія».