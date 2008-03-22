Біля штаб-квартири НАТО відбулися зіткнення між демонстрантами і поліцією

Поліція Брюсселя у суботу вступила в зіткнення з анти-військовою демонстрацією для захисту штаб-квартири НАТО, заарештовано більше 100 чоловік, передає Reuters.

Люди, що зібралися з різних країн, вимагали припинення бойових дій в Іраку і Афганістані, а також використання ядерної зброї.

Поліція узялася до арештів і розгону демонстрантів, коли натовп намагався проникнути в головну будівлю Організації Північноатлантичного договору, яка розташоване на околиці столиці поблизу брюссельського міжнародного аеропорту. Поліцейські підрозділи, включаючи кінну поліцію, вступили в зіткнення з більш ніж 500 демонстрантами. Для захисту штаб-квартири НАТО від проникнення були використані водні гармати. Один з демонстрантів був госпіталізований з серйозними ранами, після того, як впав на загорожу з колючого дроту.

Представник НАТО повідомив, що на територію комплексу штаб-квартири ніхто не проник.

Газета.ру