У Парижі осквернили пам'ятник жертвам теракту в Charlie Hebdo
09:40, 23 лютого 2015Світ
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Вандали багаторазово оскверняли меморіал в пам'ять жертв теракту в редакції Charlie Hebdo у Парижі. Про це пише The Telegraph.
REUTERS
Повідомляється, що меморіал був встановлений на площі Республіки в центрі французької столиці. На постамент поклали квіти і фотографії. Як з'ясувалося,за останні два тижні сплюндрували місце пам'яті чотири рази, пише Газета.ру.
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Як зазначається, після перших випадків осквернення активісти не повідомили про акти вандалізму, але спроби знищити меморіал продовжилися. Правоохоронні органи вже почали розслідування у зв'язку з інцидентом.
7 січня на редакцію французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo у Парижі було скоєно напад, в результаті атаки братів Куаші загинули 12 осіб.
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