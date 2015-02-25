Якщо Путіна не зупинити в Україні - він продовжить в Прибалтиці та Молдові - Кемерон

Про це у вівторок, 24 лютого, заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Якщо Росію не зупинити зараз в Україні, то завтра ми побачимо дестабілізацію Молдови та країн Балтії", - заявив Кемерон.

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Відповідаючи на питання про можливість надання Україні зброї, британський прем'єр сказав, що про це наразі мова не йде. Водночас за його словами, британські військові допоможуть українській армії з підготовкою персоналу і логістикою, але будуть знаходитися "далеко від зони конфлікту".

При цьому британський прем'єр не заперечує можливість надалі допомоги Києву зброєю. Однак поки мова йде лише про "нелетальну допомогу".