Ніхто не знає реакції Путіна, якщо Захід дасть Україні летальну зброю - командувач НАТО

Про це заявив верховний головнокомандувач силами НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав на засіданні Департаменту оборони США, повідомляє Європейська правда.

"Треба усвідомлювати, що якщо ми будемо озброювати українців це може призвести як до позитивних результатів, так це може призвести і до негативних результатів", - сказав Брідлав.

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Генерал зазначив, що незалежно від того, чи буде прийняте рішення про надання Україні зброї, необхідно продовжувати тиск на Росію в усіх сферах.

"Очевидно, що Путін повністю причетний до воєнної складової ситуації в Україні", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що головнокомандувач силами НАТО в Європі закликав допомогти Україні зброєю і технікою.