Пєсков: Нємцов був трохи більше ніж середньостатистичний громадянин

Про це він заявив в інтерв'ю «Комерсант FM».

"При всій повазі до пам'яті Бориса Нємцова, в політичному плані він не становив жодної загрози, мається на увазі, зрозуміло, політичної, для діючого керівництва Росії і для Володимира Путіна. Якщо ми зіставимо рівень популярності, рейтинги Путіна, уряду в цілому, і так далі, то в цілому Борис Нємцов був трохи більше ніж середньостатистичний громадянин", - сказав прес-секретар Путіна.

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Крім того Пєсков назвав вбивство Нємцова провокацією.

«На тлі різних, скажімо так, заходів, які планує опозиція у найближчі дні, на фоні в цілому вельми такої емоційної, насиченої ситуації, яку ми маємо в зв'язку з подіями в Україні. Звичайно, це цілком може виглядати як провокація... Очевидно, що Борис Нємцов був опозиціонером, очевидно, що він був у досить тісних контактах з різними людьми в Києві, він туди часто їздив, це не секрет», - заявив він