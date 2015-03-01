Литва буде купувати газ у США для зменшення газової залежності від Росії

Відповідну угоду литовський оператор з торгівлі газом Litgas підписав з американською компанією Cheniere marketing, підрозділом Cheniere energy, в суботу, 28 лютого, повідомляє Delfi. Постачання почнуться в 2016 році, після того, як Cheniere в поточному році відкриє в США перший експортний СПГ-термінал.

В кінці лютого міністр енергетики Литви Рокас Масюліс заявляв, що експорт скрапленого газу із США "може послабити позицію Росії, яка використовує свої ресурси як енергетичну зброю, щоб шантажувати країни, залежні від російського газу", - сказав він.

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Минулого року було введено в експлуатацію новий корабель-термінал СПГ в литовській Клайпеді, що почав свою комерційну діяльність у січні поточного року. З 2015 року Litgas починає отримувати скраплений природний газ від норвезької компанії Statoil в обсязі 540 мільйонів кубометрів в рік, що повинно покрити приблизно п'яту частину споживання країни.