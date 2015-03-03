Путін вручив Лукашенку орден Олександра Невського за "ЄЕП і Євразійський союз"

21:58, 03 березня 2015
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Президент Росії Володимир Путін вручив президентові Білорусі Олександру Лукашенку орден Олександра Невського після зустрічі в Кремлі у вівторок, 3 березня.

REUTERS

Як передає телеканал "Дождь", про це повідомила «Російська газета».

За даними видання, Путін підписав указ про нагородження Лукашенка ще 30 серпня 2014 року, в день 60-річчя білоруського президента.

Лукашенка нагороджено орденом Олександра Невського «за великий особистий внесок у розвиток традиційних дружніх зв'язків між Росією та Білоруссю, поглиблення двосторонньої взаємодії в політичній, оборонній, економічній і соціальній сферах», - сказано в повідомленні.

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На церемонії Путін зазначив, що без активної і відкритої позиції Лукашенка щодо зближення Росії та Білорусі не було б Союзної держави, Єдиного економічного простору і Євразійського союзу.

«Це величезний творчий, дуже потрібний для наших людей процес. Велике вам спасибі», - сказав президент Росії.

Білоруський президент, подякувавши за нагороду, висловив надію, що тепер його небесний покровитель Олександр Невський буде захищати його ще більше.

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