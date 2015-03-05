Обама де-факто ввів ембарго на постачання зброї в Україну - конгресмен

Про це він повідомив сьогодні в ході слухань у Комітеті Палати представників США у закордонних справах, передає Голос Америки.

“Затримка поставок зброї, це, по суті, відмова. Тож де факто ми маємо ембарго на поставку оборонних озброєнь до України. Мені і багатьом іншим мабуть це нагадує війну на Балканах, коли ми також доклали всіх зусиль, щоб боснійці та хорвати не отримали можливість захищати себе від агресії Мілошевича. Тепер ми бачимо повторення тієї ж політики у випадку нашого друга та союзника України", - заявив Сміт.

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Законодавець також наголосив, що українці "потребують захисних озброєнь негайно", і додав, що вся відповідальність за відмову надання Україні озброєнь лежить на президентові США Баракові Обамі.

Конгресмен-республіканець Родні Фрелінгайзен в ході слухань розповів, що Обама не відповів на три письмових запити з приводу надання підтримки Україні як країні, яка є союзником США за межами НАТО.

"Я вже тричі писав президенту з приводу надання Україні підтримки, як країні, яка є союзником США за межами НАТО, і жодного разу не отримав відповіді. Але нам потрібно щось робити", - зазначив Фрелингайзен.